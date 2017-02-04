За год потребление газа в Украине сократилось лишь на 2%

В 2016 году использование газа в Украине по сравнению с 2015 годом сократилось на 0,6 млрд кубометров или на 2% - с 33,8 до 33,2 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, в течение 2016 года бытовые потребители использовали 11,9 млрд кубометров газа, что на 0,6 млрд кубометров больше, чем в 2015 году (5%).

Кроме того, использование газа для производства тепловой энергии для населения предприятиями ТКЭ за прошлый год сократилось на 0,2 млрд кубометров (с 5,9 до 5,7 млрд кубометров, -3%).

"Использование газа предприятиями ТКЭ для производства тепла для промышленности и бюджетных учреждений увеличилось на 0,4 млрд кубометров (с 1,2 до 1,6 млрд кубометров, +33%)", - говорится в сообщении.

Использование газа промышленными потребителями сократилось на 1,3 млрд кубометров (с 11,2 до 9,9 млрд кубометров, -12%).

"Производственно-технологические расходы газа на производство, транспортировку и распределение голубого топлива увеличились на 9%, с 3,3 млрд кубометров до 3,6 млрд кубометров", - свидетельствуют данные компании.

Напомним, в 2016 году добыча газа в Украине выросла по сравнению с 2015 годом на 0,5% до 20 млрд кубометров газа.

Как известно, по состоянию на 1 января в украинских подземных хранилищах находится около 12 млрд кубометров газа, что на 2 млрд кубометров, или на 14,3% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила потребление газа почти на 21% до 33,727 млрд кубометров.

Экономическая правда