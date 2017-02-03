НБУ: Повышение "минималки" оставит без работы около 630 тысяч человек

Рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее.

Об этом говорится в обнародованном инфляционному отчете Национального банка за январь 2017 года.

"По оценкам НБУ, общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5,4 п.п. (или около 630 тыс. человек)", - отмечают в НБУ.

При этом, снижение официальной занятости будет непропорциональным. В большей степени оно будет происходить за счет малого и среднего бизнеса и физических лиц-предпринимателей.

"Прежде всего это объясняется почти двукратным увеличением налогового давления на предприятия на едином налоге", - говорится в инфляционной отчете.

В то же время, в НБУ говорят, что частично такое снижение компенсируется увеличением неформальной занятости.

Кроме того, увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда части тех отчаявшихся людей, которые начнут поиски работы, и, как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.

В целом же, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10% -му уровню безработицы по методологии Международной организации труда.

Экономическая правда