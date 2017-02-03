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НБУ: Повышение "минималки" оставит без работы около 630 тысяч человек

Пятница, 3 февраля 2017, 13:07

Рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее.

Об этом говорится в обнародованном инфляционному отчете Национального банка за январь 2017 года.

"По оценкам НБУ, общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5,4 п.п. (или около 630 тыс. человек)", - отмечают в НБУ.

При этом, снижение официальной занятости будет непропорциональным. В большей степени оно будет происходить за счет малого и среднего бизнеса и физических лиц-предпринимателей.

"Прежде всего это объясняется почти двукратным увеличением налогового давления на предприятия на едином налоге", - говорится в инфляционной отчете.

В то же время, в НБУ говорят, что частично такое снижение компенсируется увеличением неформальной занятости.

Кроме того, увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда части тех отчаявшихся людей, которые начнут поиски работы, и, как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.

В целом же, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10% -му уровню безработицы по методологии Международной организации труда.

Экономическая правда

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НБУ
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Комментарии — 4
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IP: 178.137.178.---Yury Serdyuk03.02.2017 15:49
Представники малого бізнеса звільнять найманих працівників і самі підуть в наймити. Таке завдання собі ставить держава?
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IP: 67.163.0.---Ігор Джаман03.02.2017 15:23
Яка прикра несподіванка. А всі українські генії-економісти думали, що в Укарїні при збільшенні податкового навантаження на рочі місця занятість збільшуватиметься.
Дустом треба травити бізнес, дустом... так буде швидше, менше мучитимуться.
І щоб обов*язково по все звітувалися кожного місяця в статистику, податкову та центр занятості. Форму звітності треба традиційно міняти щоквартально.
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IP: 188.163.80.---Олесько Муцін03.02.2017 15:22
А що треба було? Спочатку вийти на світло по відношенню до бізнесу! Скільки податків бізнес насправді може платили? Хто чим займається, яка націнка, який реальний обіг (скільки в тіні). Переформатувати спочатку спрощену систему - це не треба кодекс переробляти, це один лист паперу з табличкою. Зараз 3 групи - зробити їх 5-10, скільки треба, але розбити не по обігу, а по виду діяльності: послуги побутові, айті, торгівля продуктами, торгівля непродовольчими товарами, перевозки, інформаційні послуги і т.д. і т.п.. У всіх різна націнка і обіги, при цьому різні можливості платити податки. Різна кон'юнктура. Обіг - не обмежувати, щоб не відкривали фейкових ФОП, а просто додавати ще один податок якщо цей ФОП перетнув свій базовий обіг. А що таке 1,5 млн. на рік для торгівлі? Це сміх, усі це розуміють. Отже, держава могла би не тільки дати всім підприємцям змогу працювати "в білу", але й розвивати окремі стратегічні напрямки бізнесу, встановлюючи для них пільгові ставки податку.
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IP: 188.163.80.---Олесько Муцін03.02.2017 15:14
Грьобані покращувачі. Думали лише однією півкулею. Щоб підвищити ЗП, треба добре подумати, на що вона впливає. В умовах непрозорості цей вплив взагалі непередбачуваний, що і відбувається. Що маємо? 1. Люди фактично не стали отримувати більше. Бо 3200 будь-яка притомна людина заробляла на руки і так. Недорозвинених, хто не полишав роботу за 1800 я не беру до уваги, бо це називається мазохізм, це до лікарні... 2. Податки бізнесу подвоїлись. Хтось закрився, хтось вигнав робітників і сам "став за прилавок", решта платять подвійні податки, хто має змогу. 3. Ціни за рахунок навантаження на бізнес виросли - отже люди стали лише біднішими.
А хто ж виграв, якщо всі ми програли? Здогадайтесь, хто отримав більше грошей? (Відповідь: теждюБ. Тобто великий такий казан, з якого так зручно пиляти по кишенях, все одно ніхто не здатен проконтролювати куди воно йде.)
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