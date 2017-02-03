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По "схеме Курченко" одесские таможенники украли нефти на 1,2 миллиарда - СБУ

Пятница, 3 февраля 2017, 10:30

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой разоблачили механизм контрабанды нефтепродуктов, организованный таможенниками.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители установили, что механизм действовал в течение 2012-2014 годов по так называемой "схеме Курченко".

Как сообщается, чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур.

"Злоумышленники при оформлении грузов предоставляли в таможенные органы фальсифицированные документы, по которым продукция вроде перемещается транзитом через территорию Украины. Сотрудники спецслужбы выяснили, что фактически нефтепродукты отгружались и хранились на хранилищах предприятий в восьми областях Украины. На самом деле продукция противоправно реализовывалась на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Вследствие сделки в государственный бюджет не поступило более 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.

Оперативники СБУ задокументировали, что функционированию нелегальной схемы способствовал ряд должностных лиц Одесской таможни, которые осуществляли "прикрытие" сделки.

Трем таможенникам и двум руководителям коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как известно, ранее СБУ заявила о заговоре таможни с компаниями Курченко.

Ранее сообщалось, что Курченко начал заниматься торговлей угля с оккупированных территорий Луганской области.

Подробнее читайте в статье "Из нефти в уголь. Курченко возвращается".

Экономическая правда

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Курченко таможня СБУ
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IP: 109.237.92.---Руслан Яртемик03.02.2017 14:23
и это при курсе 8 !!!!
При этом тысячи людей с ностальгией вспоминают, что Янык был не плохим президентом)))))
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IP: 193.93.12.---Jarik Ivanyca03.02.2017 12:26
Не трогайте їх, все рівно відмажуться
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