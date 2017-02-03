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Госдолг Украины за год вырос до 71 миллиарда долларов

Пятница, 3 февраля 2017, 09:38

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года.

Об этом со ссылкой на сообщение Минфина, пишет УНИАН.

Как сообщается, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года.

Показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 на уровне 1,946 трлн грн.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016, обнародованных Национальным банком Украины на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.

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госдолг
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IP: 176.115.97.---Den Oleg03.02.2017 15:09
мы ведем взвешенную кредитно-денежную политику, считаем каждую копейку в бюджете!

вопрос - куда мы дели 357 млрд грн?
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IP: 93.73.92.---Вячеслав Готов03.02.2017 13:36
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