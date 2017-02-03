Госдолг Украины за год вырос до 71 миллиарда долларов
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года.
Об этом со ссылкой на сообщение Минфина, пишет УНИАН.
Как сообщается, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года.
Показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 на уровне 1,946 трлн грн.
С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016, обнародованных Национальным банком Украины на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.
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вопрос - куда мы дели 357 млрд грн?