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Гонтарева думает, что крупных банкротств банков уже не будет

Четверг, 2 февраля 2017, 11:56

Глава Национального банка Валерия Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет.

Об этом она заявила в интервью ЛІГА.net.

"У нас 40 банков по активам составляли 97% всей системы. Из первой двадцатки вы уже видели, кто не выжил. Вторая двадцатка сдала тест 1 января 2017 года. Ушли Платинум и Фортуна-Банк. Остались банки, которые составляют 3% от активов системы", - сказала глава НБУ.

Гонтарева считает, что вероятный уход с рынка некоторых мелких банков никакого влияния на банковский и валютный рынки уже не окажет.

В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка 90 банков.

В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015-м, 21 - в 2016-м и три - в 2017 году.

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Гонтарева НБУ банки
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IP: 193.238.99.---__zlyj02.02.2017 14:26
Невже йде у відтавку?
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