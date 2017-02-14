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МВФ требует отменить оплату "коммуналки" в рассрочку

Вторник, 14 февраля 2017, 12:06

Международный валютный фонд выступает за отмену возможности гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальные услуги в рассрочку.

Об этом говорится в проекте меморандума Украины и МВФ, который есть в распоряжении ЭП.

В частности, МВФ требует до 1 апреля 2017 года отменить норму, по которой домохозяйства, которые не получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев (в рассрочку - Ред.).

Стоит отметить, что этот пункт до сих пор остается несогласованным.

Согласно меморандуму, МВФ также потребовал снизить нормы потребления с 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для индивидуального отопления, и с 65 до 51 кВт/ч за 1 кв. метр электроэнергии, используемой для индивидуального отопления.

Этот пункт Украина частично выполнила. В частности, пересмотрены социальные нормативы использования газа для индивидуального отопления: с 5,5 кубометра до 5,0 кубометра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены нормативы потребления электроэнергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади.

Как известно, Кабмин разрешил украинцам платить за коммуналку в рассрочку 19 октября.

Согласно этой норме, потребитель может получить рассрочку и в месяц обращения должен оплатить 50% счета, а другую часть необходимо оплатить равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона.

Экономическая правда

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МВФ Кабмин
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Комментарии — 7
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IP: 94.125.124.---Truthlover14.02.2017 13:39
Коммуналка в кредит -- невиданное достижение экономического блока правительства. Этим сказано все.
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IP: 109.108.83.---Rebe_14.02.2017 13:23
Плевать я хотел на МВФ ))) и на все его рекомендации. Деньги они даёт Пете, ему пусть и советуют)
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IP: 93.79.4.---Alex Nevsky14.02.2017 13:23
Как можно печатать подобную чушь ? На кого рассчитаны подобные публикации ? МВФ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ НИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НИ ВЫПЛАТЫ ПО " КОММУНАЛКЕ " ! Только выплаты по долгам перед МВФ - остальное только выдумки , извините за выражение , " экспертов " И ИМ ПОДОБНЫМ "СПЕИАЛИСТОВ " ! Опомнитесь и не будите лихо , пока оно тихо !
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IP: 91.206.110.---Инга Вайда14.02.2017 13:17
сейчас все бросим: и есть ,и пить,и одеваться,и лечиться..и начнем платить сразу все космические платежки за отопление...правительство украины совершит большую ошибку,если пойдет на эти условия МВФ
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IP: 91.206.110.---Инга Вайда14.02.2017 13:14
Та шо-то сильно много МВФ требует...нашо нам такие кредиты??проще "потрусить"украинских олигархов..каждый по миллиарду и..никаких кредитов
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