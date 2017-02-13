МВФ доволен ходом переговоров с Украиной о новом транше

Переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша продвигаются хорошо.

Об этом в интервью Рейтер сказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован", - сказала Лагард.

"Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинскими властями", - сказала она, но отказалась вдаваться в подробности.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтрева прогнозировала получение следующего транша от Международного валютного фонда в конце февраля или начале марта.

В сентябре 2016 года МВФ одобрил предоставление Украине 3-го траншав размере 1 млрд долларов.

Как сообщалось, для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно провести пенсионную реформу, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок.

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