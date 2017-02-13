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Петренко говорит, что ни одна DDoS-атака на госреестры не была успешной

Понедельник, 13 февраля 2017, 18:44

Ни одна DDoS-атака на государственные реестры не была успешной и не привела к изменению содержащихся в этих реестрах данных.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Певел Петренко агентству "Интерфакс-Украина".

"За прошлый год было достаточно много DDoS-атак на наши реестры, но ни в одном случае не было внешнего вмешательства в сам реестр. То есть эти DDoS-атаки не были успешными. Когда видели, что реестр не работает, это была внешняя атака, это была нагрузка на реестр, но ни одного случая успешного изменения информации в реестре не было зафиксировано", - сказал он.

При этом Петренко добавил, что DDoS-атаки на государственные реестры "осуществлялись как с территории России, так и с территории Украины".

Он подчеркнул, что информация об атаках на государственные реестры является инструментом в схемах рейдерских захватов.

"Это очередная информационная атака на Минюст. Мы связываем ее с тем, что многим группам, которые занимались незаконными рейдерскими захватами имущества, в настоящее время очень некомфортно работать на украинском рынке", - сказал он.

По словам Петренко, после введения уголовной ответственности для регистраторов за незаконные действия, связанные с вмешательством и изменениями в госреестре, "количество желающих принимать участие в таких схемах среди регистраторов уменьшилась в разы, поэтому запускаются информационные провокации, что реестры атакуются и что реестры можно взломать", - сказал он.

Петренко подчеркнул, что вопрос безопасности госреестров находится под контролем Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, министерство финансов и Государственное казначейство Украины потеряли 3 ТБ информации в результате хакерской атаки в декабре 2016 года.

Больше о хакерских атаках читайте в статье "Украина проигрывает кибервойну. Хакеры атакуют государственные финансы".

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Мінюст хакеры
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