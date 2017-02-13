Все разделы
Укр / Рус

Чрезвычайное положение: отключения света могут коснуться 7 областей

Понедельник, 13 февраля 2017, 17:33

Отключения электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По итогам заседания антикризисного штаба Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям поручено провести штабы по чрезвычайным и техногенных ситуациям.

"Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения", - отметил вице-премьер Геннадий Зубко.

"В первую очередь, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок", - добавил Зубко.

Напомним, по итогам заседания Минэнерго было поручено на очередное заседание правительства вынести решение о введении чрезвычайного положения в энергетике.

Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий. 

26 декабря добровольцы объявили о блокадеБывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в "блокаде" также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланов и Шипилово, в связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

28 января в "штабе блокады" заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги "Ясиноватая-Константиновка".

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Минэнергетики уголь АТО
Материалы по теме
Минэнерго и "Укрэнерго" предлагают ввести ЧС на рынке электроэнергии 13 февраля 2017, 15:27
Насалик заговорил о веерных отключениях в случае блокирования угля из АТО 7 февраля 2017, 15:22
Минэнергоугля: Энергосистема готова к работе в условиях низких температур 6 января 2017, 15:35
Реклама:
powered by lun.ua
Комментарии — 37
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.37.71.---Татьяна Клименко13.02.2017 22:21
начнем с квартиры и кабинета Гройсмана , Насалика и остальных , кто не умеет работать и обеспечивать углем за который мы платим как из Роттердама.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 176.36.72.---Николай Плащевой13.02.2017 22:18
У Волка отключат или у него свой тариф "Роттердам "-"?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 95.108.133.---Евгений Нагирный13.02.2017 22:02
Злодійська влада хоче повісити всіх собак на блокувальників Донбасу ,не визнаючи того ,що вугілля треба було закупити ,ще влітку і не в террористів ,а в других краін ,але цього не зробила користуючись тим ,що гріла своі лапи на контобадді ,яке ішло разом з вугіллям .Лапша людям вже надоіла ,а кормити бойовиків народ теж не дасть і не треба його лякати відключеннями .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.239.139.---Wladimir Podilchuk13.02.2017 21:46
Может, на все согласятся с этим. Я просто высказываю свое мнение. Идет война. Какая торговля с Донбассом? Я готов посидеть без света ради войны. Тем более, это кажется, что мы теряем что-то. Чем быстрее это донецкое *овно загнется, тем меньше наших ребят погибнет. Беда вот в чем: наши-то гройсманы без света и тепла сидеть не будут. Такого количества лицемерия и продажности, как в политике, наверное, даже в проституции нет.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 130.180.219.---Izeslav Ivanov13.02.2017 20:58
Oleg Nimchenko:
Удар по компании СКМ Рената Леонидовича, блокирует работу коксохима, от которого зависит работа остальных предпртятий. Народ не приписывайте, о нем никто не думает.
Ради бога извините что спрашиваю, а разве антрацит коксуется?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте