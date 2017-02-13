Чрезвычайное положение: отключения света могут коснуться 7 областей

Отключения электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По итогам заседания антикризисного штаба Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям поручено провести штабы по чрезвычайным и техногенных ситуациям.

"Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения", - отметил вице-премьер Геннадий Зубко.

"В первую очередь, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок", - добавил Зубко.

Напомним, по итогам заседания Минэнерго было поручено на очередное заседание правительства вынести решение о введении чрезвычайного положения в энергетике.

Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в "блокаде" также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланов и Шипилово, в связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

28 января в "штабе блокады" заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги "Ясиноватая-Константиновка".

Экономическая правда