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Нардеп: За победителем миллиардного тендера с "УЗ" стоит бизнес-партнер Грановского

Понедельник, 13 февраля 2017, 11:14

За ООО "Трейд коммодити", которое на прошлой неделе выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит бизнес-партнер народного депутата Александра Грановского Андрей Адамовский.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от БПП Сергей Лещенко.

"За компанией стоит Андрей Адамовский, многолетний бизнес-партнер и сообщник Александра Грановского, который назначен президентом Порошенко на роль смотрящего за СБУ, Генпрокуратурой и судами", - заявил Лещенко.

Как отметил народный депутат, со ссылкой на подсчеты Юрия Николова, в целом за два года новой честной власти они получили тендеров на 7 миллиардов гривен.

"Семь миллиардов тендеров - это результат того, что в нашей стране называется словом "крыша", - подчеркнул он.

По его словам, Грановский и Адамовский вместе "отжали" у эстонского инвестора торговый центр "Скай Молл" (Киев) и вместе давали показания Лондонском суда, в итоге проиграли.

Экономическая правда

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Укрзализныця тендер
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