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Задолженность за услуги ЖКХ в 2016 году выросла более чем в 2 раза

Суббота, 11 февраля 2017, 13:44

За прошлый год общая сумма задолженности населения Украины по оплате услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 миллиарда гривен, то есть более чем в два раза.

Об этом сообщает DT.UA.

Как отмечается, на сегодня долг населения за услуги ЖКХ перевалил за 23 млрд грн.

"На конец декабря 2016 задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд грн, за газоснабжение – 6,4 млрд, содержание домов и придомовых территорий – 2,4 млрд, централизованное водоснабжение – 1,5 млрд, вывоз бытовых отходов – 0,4 млрд, электроэнергию – 3,3 млрд грн. Итого – 23,4 млрд грн долгов. Конечно, эта сумма возникла не за год, но только за 2016-й "накопилось" 12,5 млрд, то есть задолженность выросла более чем вдвое", - говорится в статье Юлии Самаевой "В заложниках безощадности".

Автор указывает, что в то же время, по итогам первого полугодия 2016 года, государство "из-за неадекватных норм" потребления и субсидий "переплатила" за газ 11 млрд грн.

"Суммы сравнительные, отличие лишь в том, что долги населения - это живые деньги, которые надо извлечь из семейных бюджетов, а "переплаты" государства - это взаимозачеты между поставщиками ... и кто там считает эти "копейки", - заключает автор.

7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Как пишет Юлия Самаева, утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и непосредственно коснутся наименее защищенных слоев населения - получателей субсидий.

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ЖКХ субсидии
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Комментарии — 3
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IP: 193.93.217.---hrim11.02.2017 14:12
Хто з високопосадовців нестиме відповідатильність за організацію такої "господарської" діяльності?
Автори існуючої системи так званих субсидій спричинили 1) тропічний мікроклімат у багатьох квартирах (понад 25 оС) серед зими; 2) втрату зацікавленості в утепленні будинків; 3) небажання модернізації системи опалення та постачання теплої води.
Тому, непрофесіоналізм та корупція теперішнього КМ дорого обійдеться суспільству.

П.С. В Україні, як і багато років тому, споживання газу у комунальному господарстві у 3 рази є вищим, ніж у Польщі!
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IP: 109.108.83.---Rebe_11.02.2017 14:09
Странно, правда.... и непонятно почему....
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IP: 109.108.83.---Rebe_11.02.2017 14:04
Странно, правда.... почему непонятно.....
И войну за 2 недели закончили.... и жизнь налаживается.... не повезло Пеце с народом....
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