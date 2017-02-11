Задолженность за услуги ЖКХ в 2016 году выросла более чем в 2 раза

За прошлый год общая сумма задолженности населения Украины по оплате услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 миллиарда гривен, то есть более чем в два раза.

Об этом сообщает DT.UA.

Как отмечается, на сегодня долг населения за услуги ЖКХ перевалил за 23 млрд грн.

"На конец декабря 2016 задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд грн, за газоснабжение – 6,4 млрд, содержание домов и придомовых территорий – 2,4 млрд, централизованное водоснабжение – 1,5 млрд, вывоз бытовых отходов – 0,4 млрд, электроэнергию – 3,3 млрд грн. Итого – 23,4 млрд грн долгов. Конечно, эта сумма возникла не за год, но только за 2016-й "накопилось" 12,5 млрд, то есть задолженность выросла более чем вдвое", - говорится в статье Юлии Самаевой "В заложниках безощадности".

Автор указывает, что в то же время, по итогам первого полугодия 2016 года, государство "из-за неадекватных норм" потребления и субсидий "переплатила" за газ 11 млрд грн.

"Суммы сравнительные, отличие лишь в том, что долги населения - это живые деньги, которые надо извлечь из семейных бюджетов, а "переплаты" государства - это взаимозачеты между поставщиками ... и кто там считает эти "копейки", - заключает автор.

7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Как пишет Юлия Самаева, утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и непосредственно коснутся наименее защищенных слоев населения - получателей субсидий.