Чиновники филиала "Укрзализныци" присвоили почти 50 миллионов

Прокуратурой Киевской области выявлен факт присвоения государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами регионального филиала "Укрзализныци".

Об этом говорится в сообщении ГПУ.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - сообщает пресс-служба.

"Установлено, что в течение 2015-2016 годов служебные лица регионального филиала "Укрзализныци" действуя вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в сговоре с руководством ряда фиктивных частных предприятий, присвоили государственные средства в сумме почти 50 млн гривен", - говорится в сообщении.

На основании постановления суда 9 февраля сотрудниками прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками СБУ проведено 5 санкционированных обысков в Харькове.

Согласно сообщению, в ходе проведения следственных действий правоохранительными органами выявлены и изъяты документы и компьютерная техника, подтверждающие совершение незаконных операций с целью присвоения государственных средств.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Экономическая правда