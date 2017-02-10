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В "Укрзализныце" обещают онлайн-билеты без комиссии

Пятница, 10 февраля 2017, 18:09

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в скором времени может быть запущен проект Єквиток, который  позволяет покупать ж/д билеты в интернете без комиссии.

Об этом говорится в статье Всеволода Некрасова на ЭП.

Автор отмечает, что если предприятие подключит "Єквиток" напрямую к своей системе бронирования, покупателям билетов через интернет больше не придется платить комиссию.

Более того, СЕО "Єквиток" Александр Царук говорит, что благодаря грамотному анализу "больших данных" и последующей оптимизации пассажирских перевозок УЗ увеличит доход на 350 млн в год и заработает на рекламе 150 млн гривен.

"Помимо прямой продажи билетов, "Єквиток" предлагает несколько уникальных сервисов. Например, бот-ищейку, которая может постоянно искать необходимую комбинацию билетов на разные виды транспорта, в том числе такси и шейринг-сервисы, автоматически покупать такие билеты и оплачивать услуги", - пишет автор.

Также в статье говорится о планах запустить в "Укрзализныце" проект 7RedLines, который ведет учет вагонов.

СЕО 7RedLines Антон Бережной говорит, что с инвестицией 50 тысяч евро проект сможет контролировать 70% грузового и пассажирского трафика "Укрзализницы".

"Такой объем перевозок проходит через семь узловых станций страны. Общее количество грузовых и пассажирских вагонов, по оценкам УЗ, составляет 300 тысяч", - говорится в статье.

"Несомненно эти проекты будут внедрены", - заявил Омелян на презентации 9 декабря.

Экономическая правда

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Укрзализныця
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IP: 93.32.70.---Тарас Шевченко10.02.2017 19:38
Так давно пора, Україна єдина країна де беруть комісію за оформлення ж.д. квитка. Укрзалізниця не знаю яку логіку використовувала при запровадженні комісії, бо купівля квитка через інтернет зменшує навантаження на касирів, збільшує кількість покупців, саме тому у всіх країнах ЄС ще надають знижку через оформлення в інтернеті.
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IP: 5.1.0.---mr.Green10.02.2017 19:36
"Єквіток" !!!!!! Від слова квітка !!!! Неперевершені !!!
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IP: 5.1.0.---mr.Green10.02.2017 19:33
"Єквіток" !!!!!! Від слова квітка !!!! Неперевершені !!!
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