В "Укрзализныце" обещают онлайн-билеты без комиссии

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в скором времени может быть запущен проект Єквиток, который позволяет покупать ж/д билеты в интернете без комиссии.

Об этом говорится в статье Всеволода Некрасова на ЭП.

Автор отмечает, что если предприятие подключит "Єквиток" напрямую к своей системе бронирования, покупателям билетов через интернет больше не придется платить комиссию.

Более того, СЕО "Єквиток" Александр Царук говорит, что благодаря грамотному анализу "больших данных" и последующей оптимизации пассажирских перевозок УЗ увеличит доход на 350 млн в год и заработает на рекламе 150 млн гривен.

"Помимо прямой продажи билетов, "Єквиток" предлагает несколько уникальных сервисов. Например, бот-ищейку, которая может постоянно искать необходимую комбинацию билетов на разные виды транспорта, в том числе такси и шейринг-сервисы, автоматически покупать такие билеты и оплачивать услуги", - пишет автор.

Также в статье говорится о планах запустить в "Укрзализныце" проект 7RedLines, который ведет учет вагонов.

СЕО 7RedLines Антон Бережной говорит, что с инвестицией 50 тысяч евро проект сможет контролировать 70% грузового и пассажирского трафика "Укрзализницы".

"Такой объем перевозок проходит через семь узловых станций страны. Общее количество грузовых и пассажирских вагонов, по оценкам УЗ, составляет 300 тысяч", - говорится в статье.

"Несомненно эти проекты будут внедрены", - заявил Омелян на презентации 9 декабря.

Экономическая правда