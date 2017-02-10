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СБУ пришла с обыском на Запорожскую АЭС

Пятница, 10 февраля 2017, 16:54

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом "Украинским новостям" сообщил источник в СБУ.

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по факту совершения должностными лицами "Энергоатома" преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ст. 113 (диверсия), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 274 (нарушение правил ядерной или радиационной безопасности).

Ранее Национальное антикоррупционное бюро задержало 5 подозреваемых, один из которых является должностными лицом одной из атомных электростанций, по делу о нанесении НАК "Энергоатом" убытков в размере 30 млн гривен при осуществлении закупок.

Напомним, 6 февраля детективы НАБУ задержали пять человек по подозрению в завладении средствами одной из атомных электростанций ГП "Энергоатом" в размере 30 млн гривен.

Ранее "Украинская правда" провела расследование, в ходе которого выяснилось, что соратник премьер-министра Арсения Яценюка, народный депутат от "Народного фронта Николай Мартыненко за годмог заработать на продаже уранового концентрата около 770 млн гривен.

Служба безопасности Украины в июне 2015 года открыла уголовное дело по обвинению должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и НАЭК "Энергоатом" в нанесении государству ущерба на 10 млн долларов.

По данным СБУ, должностные лица ГОКа закупили в 2014 году урановый концентрат у специально созданной ими за границей коммерческой структуры по цене 90 долларов/кг на общую сумму 18 млн долларов.

Но в официальной документации комбината стоимость купленного концентрата уже составляла 138 долларов/кг. В дальнейшем концентрат был реализован "Энергоатому" по контракту на закупку отечественной продукции.

"Энергоатом" тогда заявил, что в 2014 году закупал у ВостГОКа исключительно концентрат, производителем которого значится это же предприятие.

Глава "Энергоатома" Юрий Недашковский считается человеком Мартыненко.

В апреле глава Госфининспекции Николай Гордиенко, открытым текстом назвал Мартыненко "смотрящим" за "Энергоатомом".

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Энергоатом СБУ
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IP: 77.90.250.---Efim Obuhov10.02.2017 20:20
Надеюсь компьютеры и ядерный реактор не вынесли?
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IP: 80.64.91.---Максим Асгард10.02.2017 19:37
Мартиненко витрачає по 600000 евро в місяць на трьох адвокатів, як він заявив Онищенку-Кадирову із-за "токсичності" його корупційної справи. Тобто бізнес в Україні йому дає змогу витрачати такі видатки на адвокатів. Цікаво, що це за легальний бізнес, і чи сплачені з цього бізнесу податки?
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IP: 91.245.73.---Володимир Чух10.02.2017 18:27
Ну от. Товар 90 доларів, а по документах 138. 50% різниці.
А потім вони розповідають байки про "економічно обгрунтовану ціну" на електроенергію в 2,31 (до штатівських 3 гривень недуже далеко).
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IP: 46.219.221.---Lyudmila Nurej10.02.2017 17:31
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