Прослушивание Рожковой: В НБУ прокомментировали заявление Сытника

В Национальном банке заявили, что будут способствовать проведению следственных действий в случае открытия уголовного дела НАБУ относительно записей телефонных разговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"НБУ считает, что объективное и независимое расследование поможет прекратить манипуляции и провокации, связанные с публикацией в СМИ записей телефонных разговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой", - заявили в НБУ.

"Надеемся, что НАБУ установит происхождение этих записей, а также заинтересованных лиц в их обнародовании", - говорится в сообщении.

"Как уже неоднократно отмечалось, НБУ будет способствовать проведению следственных действий и оказывать соответствующую информацию для всестороннего и объективного расследования при открытии подобного производства, в том числе о событиях, которые предшествовали публикации записей телефонных разговоров Рожковой", - сообщает пресс-служба.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что на следующей неделе будет зарегистрировано производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Нацбанка и Фонда гарантирования, в частности, обнародованных записей переговоров Рожковой с акционерами.

Экономическая правда