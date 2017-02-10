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Прослушивание Рожковой: В НБУ прокомментировали заявление Сытника

Пятница, 10 февраля 2017, 16:46

В Национальном банке заявили, что будут способствовать проведению следственных действий в случае открытия уголовного дела НАБУ относительно записей телефонных разговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"НБУ считает, что объективное и независимое расследование поможет прекратить манипуляции и провокации, связанные с публикацией в СМИ записей телефонных разговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой", - заявили в НБУ.

"Надеемся, что НАБУ установит происхождение этих записей, а также заинтересованных лиц в их обнародовании", - говорится в сообщении.

"Как уже неоднократно отмечалось, НБУ будет способствовать проведению следственных действий и оказывать соответствующую информацию для всестороннего и объективного расследования при открытии подобного производства, в том числе о событиях, которые предшествовали публикации записей телефонных разговоров Рожковой", - сообщает пресс-служба.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что на следующей неделе будет зарегистрировано производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Нацбанка и Фонда гарантирования, в частности, обнародованных записей переговоров Рожковой с акционерами.

Экономическая правда

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Комментарии — 2
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IP: 46.219.221.---Lyudmila Nurej10.02.2017 19:22
смешно...... НАБУ не занимается установлением истины, НАБУ занимается политическими заказами и выгораживанием людей Банковой, в связи с этим итог данного дела предсказуемо печален.........
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IP: 46.133.216.---formalin10.02.2017 17:45
"наступного тижня буде зареєстровано провадження" - тобто тікай, Рожкова!
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