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Госбюджет в январе перевыполнен почти на 40%

Среда, 1 февраля 2017, 20:35

Доходы государственного бюджета Украины в январе 2017 года составили 59,44 млрд гривен, что на 38,7%, или 16,59 млрд грн превышает показатели временного плана.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Согласно ему, по сравнению с январем прошлого года доходы выросли на 29,81 млрд гривен, или более чем вдвое.

Одной из основных причин таких показателей является практически полное отсутствие возмещения налога на добавленную стоимость в первом месяце этого года: согласно данным Госказначейства, при поступлениях НДС в 33,6 млрд гривен его возмещение составило 0,03 млрд гривен, тогда как в январе прошлого года – 7,89 млрд гривен.

В целом налоговые поступления увеличились к январю-2016 почти в 2,5 раза – до 36,83 млрд гривен, тогда как таможенные – в 1,5 раза, до 18,23 млрд гривен. Временный план на январь-2017 по ним был перевыполнен соответственно на 60% и 14,2%.

В целом общий фонд госбюджета получил за январь этого года 56,32 млрд гривен, что на 41,2% превысило плановый показатель и на 102,2% – показатель января прошлого года.

Госказначейство также сообщило об увеличении доходов местных бюджетов в первом месяце этого года на 55,9% к первому месяцу прошлого года – до 12,63 млрд гривен.

В то же время поступления единого социального взноса (ЕСВ) в январе-2017 увеличились к январю-2016 всего на 6,9% и составили 11,08 млрд гривен.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2017 году определены в размере 731,03 млрд гривен, в том числе общего фонда – 673,74 млрд гривен, что соответственно на 20,3% и 17,1% превышает доходы, закрепленные в госбюджете на 2016 год.

Расходы госбюджета в этом году запланированы в объеме 800,03 млрд гривен, в том числе общего фонда – 739,71 млрд гривен, превышая плановые расходы госбюджета-2016 соответственно на 17,4% и 14,3%.

Интерфакс-Украина

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