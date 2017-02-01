Блокировка железной дороги: Славянская ТЭС может остановиться 5 февраля
В случае блокирования поставок антрацита из Донбасса все работающие антрацитовые ТЭС и ТЭЦ будут поочередно полностью остановлены.
Об этом заявил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ОГА.
По его словам, замещение мощностей силами АЭС возможно лишь на первом этапе (две недели).
"Таким образом, в случае блокады вероятный сценарий таков: с 5 февраля - отключение Славянской ТЭС с замещением мощностями AЕС, 27 февраля - остановка Луганской ТЭС, прекращение поставок электричества на севере Луганской области", - заявил Клименко.
"Запасы антрацита на ТЭЦ в целом составляют 80 тысяч тонн. Средний уровень запаса также соответствует уровню 20 суток работ (до 16 февраля). А кратчайшие сроки поставки антрацита из ЮАР составляют 80 суток (17 апреля)", - подытожил он.
Министр энергетики Игорь Насалик ранее заявил, что блокирование движения железнодорожного транспорта с отдельных районов Донбасса создает риски для энергетической безопасности Украины.
Ранее Служба безопасности осудила действия политиков, которые организовали блокирование движения железнодорожного транспорта из отдельных районов Донбасса.
Экономическая правда
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Уже "останавливали"! - Переживем!
А то шо кабмин не готов к этому сценарию - ему в жопу колом !!!