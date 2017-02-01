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Блокировка железной дороги: Славянская ТЭС может остановиться 5 февраля

Среда, 1 февраля 2017, 18:44

В случае блокирования поставок антрацита из Донбасса все работающие антрацитовые ТЭС и ТЭЦ будут поочередно полностью остановлены.

Об этом заявил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ОГА.

По его словам, замещение мощностей силами АЭС возможно лишь на первом этапе (две недели).

"Таким образом, в случае блокады вероятный сценарий таков: с 5 февраля - отключение Славянской ТЭС с замещением мощностями AЕС, 27 февраля - остановка Луганской ТЭС, прекращение поставок электричества на севере Луганской области", - заявил Клименко.

"Запасы антрацита на ТЭЦ в целом составляют 80 тысяч тонн. Средний уровень запаса также соответствует уровню 20 суток работ (до 16 февраля). А кратчайшие сроки поставки антрацита из ЮАР составляют 80 суток (17 апреля)", - подытожил он.

Министр энергетики Игорь Насалик ранее заявил, что блокирование движения железнодорожного транспорта с отдельных районов Донбасса создает риски для энергетической безопасности Украины.

Ранее Служба безопасности осудила действия политиков, которые организовали блокирование движения железнодорожного транспорта из отдельных районов Донбасса.

Экономическая правда

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уголь АТО
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Комментарии — 7
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IP: 46.211.152.---Ruslan Melnik01.02.2017 22:24
Чож ти сука не вийшов сьогодні на майдан та не сказав це батькам хлопців які за 300 метрів рідної землі голови свої поклали? Бариги, в вас замість совісті банківські рахунки. Шоб ви вже те вугля суки жерли.
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IP: 130.180.219.---Сашко Бабенко01.02.2017 22:21
вас, тварюк міністерських вішати а не слухати треба.
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IP: 178.212.99.---Мар'ян Пилип'як01.02.2017 21:24
Рашисти аплодують стоячи.
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IP: 176.37.198.---Anatoly Parnenko01.02.2017 20:02
З такими "розумними" депутатами скоро будемо в клоаці. Спасибі парасюкам і семенченкам.
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IP: 91.236.184.---Константин Лях01.02.2017 20:01
Та пшли ви вжопу!
Уже "останавливали"! - Переживем!
А то шо кабмин не готов к этому сценарию - ему в жопу колом !!!
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