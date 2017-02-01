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В РФ хотят штрафовать за перевозку и хранение санкционных продуктов

Среда, 1 февраля 2017, 14:18

Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за перевозку, хранение и продажу продуктов, которые запрещено ввозить в Россию.

Об этом пишет Медуза.

Как сообщается, за нарушение новой статьи предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей (50-80 долл.). Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тысяч (800 долл.), для юридических лиц — до 100 тысяч рублей (1600 долл.).

Напомним, в России с 2014 года действует запрет на ввоз продуктов из США, Евросоюза и некоторых других стран. Эмбарго объявили в ответ на санкции, введенные против России в связи с аннексией Крыма и конфликтом в Донбассе.

В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов, ввезенных в Россию.

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РФ штраф санкции
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