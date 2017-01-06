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В Украине за последние недели "закрылось" 128 тысяч ФЛП

Пятница, 6 января 2017, 15:54

В Украине общее количество частных предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

 


Как отмечается, с конца декабря постоянно снижается количество зарегистрированных частных предпринимателей.

Массовое закрытие ФЛП осуществляется в каждой области Украины. Больше всего в: Киевской (17176), Харьковской (12390) и Днепропетровской (11196) области.

 


 
Больше закрываются предприниматели розничной (43275) и оптовой (8931) торговли, складских (10798) и транспортных услуг (7040).

 

Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.

Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости.
Поэтому многие предприниматели держали открытые ФОПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их постоянно - так называемых "спящих ФЛП".

Экономическая правда

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предприниматели налоги
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Комментарии — 26
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IP: 212.90.63.---Дмитрий Ржевский07.01.2017 08:58
LordG:
Ух как боты задергались. И офшоры уже приплели, и жульку, и т.д. А всего лишь позакрывались фиктивные "рога и копыта", которые налогов не платили, а из ПФ сосали.
Ну и московские провокаторы из ЕП подсуетились - левый график для провокации - это в порядке вещей[/ Цілком з Вами згодний, це все Путин придумав!
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IP: 212.90.63.---Дмитрий Ржевский07.01.2017 08:56
Залишитись повинен тільки один підприємець- Петя Вальцман!
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IP: 213.110.146.---Евгений Патрушев07.01.2017 02:01
Интересно чем будет закрываться ежемесячные недопоступления в 90 млн.?
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IP: 130.180.211.---Олександр Цимбал06.01.2017 22:30
Скоро те саме буде і в сільській місцевості... Землю скуплят кілька агрохолдінгів, які давно працюют на офшори, а фермери вимушені закриватися. Село не потрібне, людей на кладовище, а землю багатим...
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IP: 94.74.126.---КЫЙОК06.01.2017 21:47
Хлопці ! Переходьте працювати у тінь и не скикглить...У кожного свій шлях широкий і повна свобода
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