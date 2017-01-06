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Египет начал расследование в отношении "Метинвеста" и "АрселорМиттал"

Пятница, 6 января 2017, 13:20

Арабская Республика Египет начала расследование в отношении импорта в страну стальной арматуры для строительства из Китая, Турции и Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Египетская сторона 3 января 2017 официально проинформировала Украину о начале антидемпингового расследования в отношении импорта стальной арматуры происхождением из Китая, Турции и Украины. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном правительственном вестнике Арабской Республики Египет "Egyptian Official Gazette" от 22 декабря 2016 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, департаментом антидемпинговых расследований были определены несколько украинских производителей, поставляющих товар в Египет, это "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Метинвест".

Товар - объект расследования: прутки из железа или нелегированной стали, горячекатаные в спиральных рулонах прутки или стержни (стальная арматура для строительства), что классифицируется по кодам HS (гармонизированной системы описания и кодирования товаров) 7213, 7214, 7227, 7228.

Согласно сообщению в течение 30 дней с даты начала расследования (22 декабря 2016 года) иностранные экспортеры, производители и импортеры имеют возможность зарегистрироваться участниками расследования. На заполнение вопросника предоставляется 37 дней со дня его получения.

Экономическая правда

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Египет Метинвест ArcelorMittal
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