Китайский конкурент Tesla "завис" вл время презентации

Электрический кроссовер Faraday Future FF91, который позиционируется как конкурент новинки американского производителя Tesla Model X, завис прямо на презентации в США.

Об этом пишет Автоцентр.

Как сообщается, презентация китайского кроссовера стала одной из главных на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе. Модель представлял Цзя Юэтин, основатель и руководитель китайского холдинга LeEco.

Самый быстрый, самый технологичный и самый комфортный электромобиль - так называют 1000-сильный Faraday Future FF91 его создатели. Но вопрос технологичности возник прямо на презентации, когда Юэтин решил показать, как работает парковочный автопилот новинки. Китайский конкурент Теслы попросту "завис", перестав реагировать на команды главы компании.

Позднее руководитель отдела разработки Faraday Future объяснил этот сбой формой крыши зала, где проходила презентации.

По его словам, она поглощала сигналы, что и стало причиной отказа автопилота.