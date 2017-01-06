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Украина увеличила суточный отбор газа до 100 миллионов кубометров из-за морозов

Пятница, 6 января 2017, 10:51

Украина в связи с усилением морозов увеличивает подъем природного газа из своих подземных хранилищ в 1,7-2 раза по сравнению с первыми числами января – до 100 млн куб. м в сутки.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский.

"Увеличен объем отбора газа из хранилищ. Прогнозируемый суточный режим - 100 млн куб. м", - написал он.

По его словам, такой суточный объем отбора составляет 83% от существующих мощностей ПХГ, чего достаточно для покрытия нужд потребителей. При этом заявки стран-импортеров на транзит газа через ГТС Украины выполняются в полном объеме.

Экономическая правда

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Укртрансгаз
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IP: 82.193.99.---Николай Харевский06.01.2017 14:14
Може так статись, що прийдеться у березні купляти природній газ у росіян.
Все залежить від кількості днів, коли з ПГС буде щодобово підніматись "100 млн. куб. м".
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