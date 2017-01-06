Украина увеличила суточный отбор газа до 100 миллионов кубометров из-за морозов

Украина в связи с усилением морозов увеличивает подъем природного газа из своих подземных хранилищ в 1,7-2 раза по сравнению с первыми числами января – до 100 млн куб. м в сутки.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский.

"Увеличен объем отбора газа из хранилищ. Прогнозируемый суточный режим - 100 млн куб. м", - написал он.

По его словам, такой суточный объем отбора составляет 83% от существующих мощностей ПХГ, чего достаточно для покрытия нужд потребителей. При этом заявки стран-импортеров на транзит газа через ГТС Украины выполняются в полном объеме.

Экономическая правда