Все разделы
Укр / Рус

Трамп пригрозил Toyota "большими налогами" за отказ построить завод в США

Пятница, 6 января 2017, 09:07

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил лидеру мирового автомобилестроения японской компании Toyota ввести высокие налоги на импорт ее продукции, если производитель не построит завод на территории США.

Об этом написал Трамп в своем Twitter, пише Прайм.

"Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США или платите большие налоги на границе", - написал Трамп.

Трамп, который вступает в должность 20 января, одним из ключевых пунктов своей избирательной программы называл создание рабочих мест в США, в том числе путем возвращения американских компаний, работающих за рубежом.

Для реализации это программы он намерен снизить налоги для предприятий внутри страны и одновременно повысить импортные пошлины.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

США Трамп Toyota
Материалы по теме
США отменили пошлину на украинский сухой карбамид 5 января 2017, 18:26
Deutsche Bank заплатит США 95 миллионов долларов за уклонение от налогов 5 января 2017, 09:56
В Конгрессе США обещают "решительный ответ", если Трамп отменит санкции против России 2 января 2017, 12:06
Реклама:
powered by lun.ua
Комментарии — 8
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 82.193.99.---Николай Харевский06.01.2017 13:40
Це не жарт. Це останнє китайське попередження японському автовиробнику Toyota.
То ж тепер не думаю, що японці будуватимуть завод в … Мексиці.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.178.218.---АндрійВікторович06.01.2017 13:02
Антон Рогач:
Ото мудрий крок американського лідера. А наші що? Навіть не можуть запропонувати західним партнерам відкрити на Україні хоча б завод для випуску запчастин до їхніх автомобілів. Натомість вони захотіли лісу-кругляку.
Який брєд ви написали. Я думав заводи відкривають великі компанії, а не європейські чиновники. По друге такі заводи тут ніколи не відкриють і мені ліньки писати чому.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 95.132.153.---Антон Рогач06.01.2017 12:36
Ото мудрий крок американського лідера. А наші що? Навіть не можуть запропонувати західним партнерам відкрити на Україні хоча б завод для випуску запчастин до їхніх автомобілів. Натомість вони захотіли лісу-кругляку.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.178.218.---АндрійВікторович06.01.2017 12:10
Max Ivanov:
Красава!
Хаха і автомобілі тойота стануть для громадян США дорожчими, в східній європі вже є одна дивна країна де автомобілі в рази дорожчі ніж в європі. Ладно ви самі живете в гімні, що вам поганого зробили американці?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.133.159.---Kobel Ihor06.01.2017 11:37
Якщо тойоту робити в США, вона буде на 30% дрожча
Американський народ дуже полюбить таку ціну
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте