Трамп пригрозил Toyota "большими налогами" за отказ построить завод в США

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил лидеру мирового автомобилестроения японской компании Toyota ввести высокие налоги на импорт ее продукции, если производитель не построит завод на территории США.

Об этом написал Трамп в своем Twitter, пише Прайм.

"Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США или платите большие налоги на границе", - написал Трамп.

Трамп, который вступает в должность 20 января, одним из ключевых пунктов своей избирательной программы называл создание рабочих мест в США, в том числе путем возвращения американских компаний, работающих за рубежом.

Для реализации это программы он намерен снизить налоги для предприятий внутри страны и одновременно повысить импортные пошлины.