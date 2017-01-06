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Санкции против России стоили ЕС 17,6 миллиарда евро в 2015 году

Пятница, 6 января 2017, 08:50

В результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро.

Об этом говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO), пишет DW.

Как отмечается, санкции, согласно этим данным, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.

В то же время исследование указывает, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабла бы.

В общем только 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи. Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиардов евро.

Как сообщалось, действие введенных еще в 2014 году санкций Европейского Союза в отношении России недавно продлили до 31 июля 2017 года.

В то же время министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет прилагать усилия для смягчения санкций ЕС против России.

Напомним, 29 декабря 2016 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против российских граждан и предприятий.

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санкции РФ ЕС
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Комментарии — 16
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IP: 176.105.205.---Serge Simakin07.01.2017 07:01
Соломон Глупышкин:
Ггг. Вы это говорите уже 3 года. Да, прям с самого начала. Но европейцы шото не понимают видимо и санкции все продлевают и продлевают))
А насчёт изменит Россия политику или нет - будем посмотреть, закрома-то они не резиновые.
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IP: 217.250.70.---Микола Петрович06.01.2017 23:18
Алекс Никишин:
Іменно...
VW втратив приблизно стільки ж на штрафах в США через скандал з своїми автомобілями і нічого, живе і процвітає...
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IP: 5.135.191.---Spitsyn Roman06.01.2017 22:26
)
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IP: 178.205.23.---Алексей Малышев06.01.2017 22:06
У кого есть возможность написать Ирине Геращенко в фейсбуке, переведите ей статью. Она либо только заголовки бегло просматривает либо с украинским проблемы,либо тупа на голову. Сейчас радостно похрюкивая визжит в фейсе, что 17 лярдов и 400000 раб.мест, потеряла Россия.
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IP: 76.88.73.---Aleksey Alekseyev06.01.2017 16:38
Антон Рогач: Ты того, прекращай смотреть ICTV...
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