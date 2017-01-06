Санкции против России стоили ЕС 17,6 миллиарда евро в 2015 году
В результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро.
Об этом говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO), пишет DW.
Как отмечается, санкции, согласно этим данным, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.
В то же время исследование указывает, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабла бы.
В общем только 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи. Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиардов евро.
Как сообщалось, действие введенных еще в 2014 году санкций Европейского Союза в отношении России недавно продлили до 31 июля 2017 года.
В то же время министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет прилагать усилия для смягчения санкций ЕС против России.
Напомним, 29 декабря 2016 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против российских граждан и предприятий.
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Ггг. Вы это говорите уже 3 года. Да, прям с самого начала. Но европейцы шото не понимают видимо и санкции все продлевают и продлевают))
А насчёт изменит Россия политику или нет - будем посмотреть, закрома-то они не резиновые.
Іменно...
VW втратив приблизно стільки ж на штрафах в США через скандал з своїми автомобілями і нічого, живе і процвітає...