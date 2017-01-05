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Суд передал для реализации “Укргаздобыче” газ компании Онищенко

Четверг, 5 января 2017, 11:38

Соломенский районный суд Киева по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро наложил арест на природный газ частного акционерного общества "Пласт" и передал его для дальнейшей реализации государственной компании "Укргаздобыча".

Об этом говорится определении Апелляционного суда Киева от 22 декабря 2016 года, которым суд второй инстанции отказал ЧАО "Пласт" в снятии арест с газа, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, передают "Украiнськi Новини".

Арест был наложен еще 15 ноября 2016 года в рамках уголовного производства по факту нанесения государству убытков аффилированными с Онищенко компаниями при выполнении ими договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

При этом ЧАО "Пласт" не имеет договоров СД с "Укргадобычей", а эксплуатирует скважины на Стрелковом месторождении (Херсонская область), из которых газ поставляется в город Геническ (Херсонская область).

Как известно, "Пласт" аффилированная с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.

Напомним, 19 октября 2016 года Главное управление Национальной полиции в Автономной республике Крым начало досудебное расследование по факту закачки в летний период газа, добываемого на Стрелковом месторождении в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ), находящееся на территории аннексированного Россией Крыма.

Оператором добычи газа на Стрелковом месторождении выступает ЧАО "Пласт", действующее на основании договора о совместной деятельности с государственным "Черноморнефтегазом".

Следователи Нацполиции считают, что подобные действия должностных лиц ЧАО "Пласт" в течение 2014-2016 годов нанесли государству убытки в размере 170 млн гривен.

Как известно, Александр Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

В июне были задержаны 11 человек, подозреваемые в причастности к газовой схеме, в результате действия которой государству был нанесен ущерб на уровне 3 млрд грн.

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Укргаздобыча Онищенко
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