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Цены на нефть снова опускаются вниз

Четверг, 5 января 2017, 10:23

Цены на нефть вернулись к снижению в четверг, 5 января, на сомнениях участников рынка в том, что резиденты и нерезиденты ОПЕК будут в полной мере соблюдать условия договора о сокращении добычи сырья.

Об этом, со ссылкой на Reuters сообщает OilNews.

Отмечается, что рекордные продажи новых автомобилей и падение запасов нефти в США оказали рынку поддержку.

К 9:40 по Киеву стоимость барреля мартовской нефти Brent составила 56,30 доллара (-0,28%). Баррель февральской нефти WTI торговался по 53,18 доллара (-0,15%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 56,46 доллара и 53,26 долларов соответственно.

По словам трейдеров, причиной снижения стали сомнения в том, что планы группы "ОПЕК+11" по сокращению поставок сырой нефти будут реализованы в полной мере.

"Там остается знак вопроса из-за того, что ОПЕК имеет долгую историей несоблюдения [договоренностей]. Поэтому есть сомнения в том, что условия сделки будут соблюдены. Очень немногие респонденты ожидают полного их исполнения", – отметили на Сингапурской бирже (SGX) со ссылкой на результаты опроса ее участников.

"Три четверти опрошенных ожидают, что [в 2017 г.] средние цены [на нефть] останутся в пределах диапазона 50-60 долларов/барр.", – добавили в SGX.

Тем не менее, технические индикаторы показывают, что Brent в ближайшее время может протестировать поддержку на уровне 55,43 долл/барр., сказал рыночный аналитик Reuters Ван Тао. Он, однако, добавил, что в долгосрочной перспективе тенденция к росту цен на нефть, которая началась во второй половине 2016 г., сохранится.

Американский института нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США упали на 7,4 млн баррелей за неделю, окончившуюся 30 декабря, – до 482,7 млн барр. Ранее аналитики предсказывали снижение на 2,2 млн. барр.

"Отчет API показал большее чем ожидалось сокращение объема запасов сырой нефти на этой неделе", – сказал Джонатан Чан, нефтяной аналитик брокерской компании Phillip Futures (Сингапур).

Мощную поддержку фьючерсам по WTI оказали данные об увеличении продаж легковых автомобилей и грузовиков на 3,1%. По итогам прошлого года этот показатель составил  достиг рекордных 17,55 млн авто.

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нефть
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IP: 188.163.9.---arhetip00105.01.2017 12:12
А буває таке, що опускаються вгору? ;)
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