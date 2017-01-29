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В 2016 году в Украине стало на 23 банка меньше

Воскресенье, 29 января 2017, 18:07

Количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года.

Об этом говорится в информационных материалах Национального банка, пишет УНИАН.

Согласно документу, 39 из 94 работающих финучреждений – банки с иностранным капиталом.

По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков - 117.

Напомним, 26 января 2017 года правление Национального банка приняло решение "Об отнесении Публичного акционерного общества "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных".

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