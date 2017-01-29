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"Киевэнерго" не будет пересчитывать платежки для домов со счетчиками

Воскресенье, 29 января 2017, 14:03

В "Киевэнерго" не будут пересчитывать сумму платежей за тепло жителям оснащенных счетчиками домов, в которых температура воздуха на протяжении некоторого времени удерживалась ниже санитарной нормы в +18 градусов.

Об этом заявил коммерческий директор ПАО "Киевэнерго" Евгений Бушма в интервью ZN.UA.

Представитель компании указал на то, что подобный перерасчет исключается постановлением правительства.

"По состоянию на сегодняшний день, согласно законодательству, домам со счетчиками перерасчет не проводится (постановление Кабмина №151). И вот почему. Если дом оборудован счетчиком, его жители оплачивают фактически потребленное тепло. Если тепла, как вы говорите, не было неделю, соответственно, счетчик его не учтет, и начислений за него тоже не будет", - указал Бушма.

По его словам, в тех случаях, когда в доме нет тепла в квартирах одного стояка, проблемы могут заключаться в домовых сетях.

"Это свидетельствует о возможных проблемах в домовых сетях. В любом случае жителям нужно обратиться к поставщику услуг и/или ЖЭО (управляющая компания нового типа), чтобы они комиссионно определили проблему и решили ее для восстановления теплоснабжения", - заключил директор.

Бушма также рассказал, что его компания рассматривает ситуации с "космическими" платежками, инспектируя дома, где находятся квартиры со слишком высокими начислениями.

По его словам, подобные ситуации иногда обусловлены банальным воровством.

"В одном случае "космическая" платежка была обусловлена банальным воровством теплоэнергии. В доме незаконно отапливался подвал стоматологической клиники, жители второго этажа построили себе мансарды, верандочки и балконы. В документах значилась отапливаемая площадь в 200 кв. м, а по факту — раза в два больше. Чтобы обогреть реальную отапливаемую площадь, нужно в разы больше тепла. И его реальные объемы показал домовой счетчик. Соответственно, начисления за отопление для квартир было разделено пропорционально указанной в документах дома отапливаемой площади", - рассказал он.

Еще один эпизод с чрезмерно высокими суммами в платежках обнажил брешь в части учета тепла в домах с квартирными счетчиками.

"Согласно действующим в теплоснабжении нормативам, начисления в таких домах проводятся путем вычитания из общедомового потребления объемов потребления квартир со счетчиками. Что получается? Если твой сосед с квартирным счетчиком не передал его показания, то начислить ему сумму к оплате по какому-то среднему значению тепловая компания не может, а потребленное тепло оплатишь ты. Эта юридическая коллизия привела к дискриминации прав наших клиентов без счетчиков, а для нас обернулась серьезными репутационными и финансовыми рисками", - резюмировал Бушма.

По его словам, "Киевэнерго" уже обратилось в Минрегионстрой и НКРЭКУ с просьбой разъяснить этот вопрос и принять соответствующее решение.

Как известно, ранее в "Киевэнерго" объяснили, почему некоторым киевлянам насчитали по 8 тыс за тепло.

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Киевэнерго
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