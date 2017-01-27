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Дело ГПЗКУ: Суд избрал трем подозреваемым меру пресечения

Пятница, 27 января 2017, 14:19

26-27 января Соломенский районный суд города Киева в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога трем подозреваемым в нанесении ущерба ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

Как говорится, в отношении экс-чиновников ГПЗКУ суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированная антикоррупционная прокуратура в полной мере.

"В качестве альтернативы содержания под стражей выбраны предлагаемые размеры залогов: экс-главному советнику председателя правления ГПЗКУ - в размере 60 млн грн, экс-начальнику информационно-аналитического управления - 40 млн грн", - говорится в сообщении.

Представителю международного зернотрейдера, по версии следствия причастного к нанесению ущерба ГПЗКУ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн.

Напомним, 27 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали четвертого участника коррупционной схемы, по которой ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" понесла убытки в размере более 60 млн долл.

24 января детективы НАБУ задержали одного из бывших руководителей ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму более 60 млн долл.

Ранее в своем расследовании "Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров" Экономическая правда писала, как выводились средства из госкомпании, и на какие именно компании.

По подсчетам ЭП, за 2012-2014 годы с ГПЗКУ было вымыто более 200 млн долл. Часть средств была выведена из компании в 2014 году. Именно в период, когда правительство возглавлял Арсений Яценюк, а министерство аграрной политики - "свободовец" Игорь Швайка. Госкомпанию тогда возглавлял Петр Вовчук.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-главу госкорпорации Томиленко 26 июля.

Как сообщалось ранее, ГПЗКУ в марте 2015 года выплатила фирме партнера на то время исполняющего обязанности главы корпорации Валерия Томиленко почти 50 млн гривен за зерно, которое так и не было поставлено вовремя.

Валерий Томиленко был исполняющим обязанности председателя и первым заместителем председателя ГПЗКУ с декабря 2014 до конца апреля 2015 года.

Экономическая правда

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ГПЗКУ НАБУ
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