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Украинский разработчик приложений выходит на рынок Японии

Пятница, 27 января 2017, 13:18

Известный украиснкий разработчик приложений для iOS и macOS, компания Readdle, заключила контракт с крупным японским издателем софта SourceNext для выхода на местный рынок.

Об этом редакции сообщил директор по маркетингу Readdle Денис Жаданов, пишет AIN.

Сотрудничество с SourceNext может принести украинской компании сотни тысяч новых пользователей.

"Япония — огромный платежеспособный рынок. Недавно SourceNext купил компанию, у которой 600 000 активных mac-пользователей — именно им мы и хотим продать наш PDF Expert. Если будет хороший traction — они готовы даже печатать коробки для продукта и выставлять у себя в физических магазинах", — рассказывает Жаданов.

По его словам, это одна из интересных особенностей японского рынка — там часто покупают софт не онлайн, а в супермаркетах.

"Это очень интересный рынок для нас, с огромным потенциалом. Для Evernote — миллиардной компании — это был самый большой процент рынка", — говорит Жаданов.

Напомним, в декабре прошлого года Readdle выпустил умную почту для Mac, сразу после выхода она стала №1 в Mac App Store.

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технології Украина Япония
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