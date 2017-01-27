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Розенко о ситуации с ФОПами: Такого хаоса нет нигде в мире

Пятница, 27 января 2017, 12:30

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает недопустимой ситуацию, когда 50% граждан, которые работают, не платят налоги или платят их в неполном объеме.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра.

"В Украине небольшие налоги, но их должны платить все. И истории о " спящих предпринимателей" мы должны забыть как страшный сон. Такого хаоса нет нигде в мире. Ни одна страна, где 50% граждан не платит налоги, не стала процветающей", - сказал он.

По словам Розенко, сегодня в Украине одна из самых больших нагрузок, в том числе в Европе, на фонд оплаты труда.

"Год назад мы уменьшили вдвое ЕСВ и фонд оплаты труда в государстве должен расти, так как нагрузка уменьшилась", - отметил вице-премьер-министр.

Розенко отметил, что именно легализация экономики и заработных плат является ключом для решения проблем дефицита бюджета Пенсионного фонда.

"Ведь ни повышение пенсионного возраста и страхового стажа, ни манипуляции с формулами начисления пенсий или их ограничения, не предоставят такой объем ресурса, как реальная легализация экономики", - подчеркнул он.

"Конечно, это непростые процессы, но мы к этому придем. Поэтому сейчас происходят болезненные реформы, но мы должны осознать, что в Украине есть налоговая система - достаточно либеральна. Но еще раз подчеркиваю: все должны платить налоги. Иначе мы никогда не будем иметь процветающей страны и больших пенсий", - подытожил вице-премьер-министр.

Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.

Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости.
Поэтому многие предприниматели держали открытые ФОПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их постоянно - так называемых "спящих ФЛП".

Экономическая правда

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налоги
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IP: 178.137.60.---Александр Ставский27.01.2017 14:14
50% тих хто не платить та сплячі підприємці - це абсолютно різні та не зв'язані між собою категорії. Це Розенко розуміє? Чи йому не вистачає кваліфікації?
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IP: 178.137.178.---Yury Serdyuk27.01.2017 14:09
Платити податки мають не всі, а ті, хто має заробіток.. Адже без доходу можна тільки боржника з людини зробити і не отримати для держави жодного зиску. Напевно Розенку захотілося показати джерела надходжень до пенсійного фонду, але вони вийшли віртуальніми. Не можно сплатити 700 грн. на місяць з нуля.. Доходи нижчі за прожитковий мінімум взагалі не мають обкладатися податками і зборами.
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IP: 5.58.29.---правда27.01.2017 14:04
Бо ніде у світі нема розенка.
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