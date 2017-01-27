Международный сервис пассажирских автоперевозок Uber внедрил услугу по расчету стоимости поездок.

Об этом говорится в сообщении сервиса, передают Українські Новини.

"С сегодняшнего дня для пользователей Uber в Украине становится доступной новая функция: введя в приложении пункт назначения, пользователь сможет сразу увидеть расчетную стоимость поездки, которая не увеличится, если не будет изменен пункт назначения", - отмечается в сообщении.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователь должен сначала ввести пункт назначения, подтвердить стоимость, рассчитанную приложением, и затем уже заказать поездку.

Таким образом, пользователь заранее узнает, во сколько обойдется планируемая поездка, и может принять решение, совершать ее или нет.

Это правило работает для любых маршрутов - независимо от их протяженности и направления.

Приложение Uber будет рассчитывать стоимость поездки путем применения специальных алгоритмов, учитывающих ряд факторов: предполагаемое время в пути, средние показатели загруженности дорог в это время дня на данном направлении, протяженность пути, количество водителей поблизости и количество пользователей, запрашивающих поездки.

Цена, рассчитанная заранее, по окончании поездки может уменьшиться на величину, предусмотренную промокодом, в случае его применения.

При этом тарифы на поездки остаются неизменными, равно как и принципы расчета сервиса с партнерами.