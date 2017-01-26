Розенко поручил жестко отреагировать на повышение цен в маршрутках
Вице-премьер-министр Павел Розенко поручил Мининфрастуктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра.
"Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3200 грн решил увеличить себе состояние и под соусом повышения минимальной зарплаты начали повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородных пассажирских перевозок в маршрутных такси", - сказал Розенко.
"Я хочу подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен. Поэтому, в данном случае, Мининфраструкутры, совместно с местными властями и организациями профсоюзов и работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов и принимать жесткие меры реагирования на такие факты - вплоть до лишения лицензий", - отметил вице-премьер-министр.
"Иначе как мошенничество и преступные намерения ситуацию, когда некоторые "дельцы" хотят нажиться на простых людях, я назвать не могу", - подчеркнул он.
Как известно, с 21 января проезд в маршрутных такси из Бучи и Ирпеня в Киев подорожал на 3-4 гривни.
Ранее стоимость проезда из Киева в Вишневое в пригородной маршрутке №820 выросла второй раз за месяц. На этот раз на 3 гривни - до 12 гривен за поездку.
С 18 ноября в столице подорожал проезд в маршрутках, которые курсируют между Киевом и Бучей: №423, №424 и №421.
В начале ноября подорожали маршрутки, курсирующие между Киевом и Ирпенем.
В Киевской администрации заявили, что частные перевозчики не обязаны ни с кем согласовывать свои тарифы на проезд.
Экономическая правда
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