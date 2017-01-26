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В Киеве установили 3700 камер видеонаблюдения, еще 4000 - в процессе

Четверг, 26 января 2017, 16:50

По всему Киеву  уже установили более 3700 камер видеонаблюдения, а в ближайшее время установят еще 4000 смарт-камер, которые объединят в единый общегородской комплекс видеонаблюдения.

Проект в КГГА назвали "Безопасная столица", пишет AIN.

Как сообщается, вышеупомянутые камеры установили за два последних месяца. Всего их 3762:

3423 камеры — в школах, детских садах, поликлиниках и больницах;

33 камеры — на объектах культуры, в том числе музеях и театрах;

306 камер — в центре города и на автомобильных мостах через Днепр.

Плюс еще одна камера с обзором на 360 градусов установлена на Майдане Незалежности.

"Это позволит полностью охватить столицу. В частности, мы уделяем внимание безопасности в общественных местах, на крупных инфраструктурных объектах и выходах из метро", — заявил мэр.

По его словам, смарт-камеры заранее запрограммированы на различные сценарии инцидентов и способны автоматически информировать ситуационный центр об опасности.

К примеру, благодаря функции распознавания государственных знаков столичные полицейские смогут эффективнее находить угнанные автомобили.

К вышеупомянутым почти восьми тысячам хотят добавить еще примерно 100 000 камер, установленных в частных и государственных компаниях.

"Также мы планируем привлечь к единой системе все камеры видеонаблюдения, которые работают в государственных и частных учреждениях. …Мы должны объединить их в единую систему, которая позволит сделать наш город безопасным", — заявил мэр.

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Киев КГГА
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IP: 94.25.180.---Арий Ван Дер Вальк26.01.2017 19:18
В Лондоні 4500000 камер
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