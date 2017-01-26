Все разделы
Укр / Рус

Клиенты Приватбанка смогут оформлять рассрочку через Facebook

Четверг, 26 января 2017, 16:32

Клиенты Приватбанка смогут оформлять рассрочку через Facebook.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как отмечается, для этого банк запускает новый бот-сервис @payparts.

С его помощью пользователи популярной соцсети могут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки "Оплата частями".

"Рассрочку на оплату любых покупок теперь можно оформить за минуту без бумаг и необходимости посещать отделение банка", - пояснил руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгений Васильцов.

Новый сервис банка доступен всем держателям платежных карт Приватбанка.

Напомним, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Приватбанк Facebook
Материалы по теме
НБУ готов к суду с держателями еврооблигаций Приватбанка 26 января 2017, 15:47
Приватбанк восстановил счета корпорации Cargill 26 января 2017, 12:41
Приватбанк: где был наблюдательный совет? 26 января 2017, 10:40
Реклама:
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.106.204.---4yk26.01.2017 17:05
пенсонерам кредити вже пороздавали, тепер незрозуміло кому будуть видавати кредити без жодного забезпечення, от тільки повертати в результаті доведеться всій країні за рахунок інфляції...
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте