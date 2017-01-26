Клиенты Приватбанка смогут оформлять рассрочку через Facebook
Клиенты Приватбанка смогут оформлять рассрочку через Facebook.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Как отмечается, для этого банк запускает новый бот-сервис @payparts.
С его помощью пользователи популярной соцсети могут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки "Оплата частями".
"Рассрочку на оплату любых покупок теперь можно оформить за минуту без бумаг и необходимости посещать отделение банка", - пояснил руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгений Васильцов.
Новый сервис банка доступен всем держателям платежных карт Приватбанка.
Напомним, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.
Экономическая правда
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