Клиенты Приватбанка смогут оформлять рассрочку через Facebook.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как отмечается, для этого банк запускает новый бот-сервис @payparts.

С его помощью пользователи популярной соцсети могут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки "Оплата частями".

"Рассрочку на оплату любых покупок теперь можно оформить за минуту без бумаг и необходимости посещать отделение банка", - пояснил руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгений Васильцов.

Новый сервис банка доступен всем держателям платежных карт Приватбанка.

Напомним, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Экономическая правда