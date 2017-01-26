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В Украине существенно подорожает вода

Четверг, 26 января 2017, 15:27

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании 25 января.

Согласно данным регулятора, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения в 2017 году будут повышены для 54 лицензиатов.

 

НКРЭ разделила их на две группы: в первую группу внесены 36 лицензиатов, тарифы для которых пересматривались в течение января-августа 2016 года, во вторую - 18 компаний, тарифы для которых не пересматривались длительное время, или вообще не устанавливались регулятором.

Так, для лицензиатов первой группы тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в 2017 вырастут на 9% - с 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр.

 
 

Для компаний из второй группы тарифы вырастут в среднем на 37%, с 9,18 грн за кубометр до 12,54 грн за кубометр.

 

При этом НКРЭ предусмотрела в тарифах на 2017 год 54 лицензиатам компенсацию на возмещение разницы между фактическими затратами на уплату налогов и сборов, приобретение электроэнергии и предусмотренными в утвержденных в 2016 году тарифах в размере 98 млн гривен, в том числе 11,7 млн гривен лицензиатам, тарифы которых не пересматривались длительное время или не устанавливались комиссией вообще.

Напомним, 23 декабря в Верховной Раде министр Минэнергоугля Игорь Насалик заявил, что украинцам могут снизить тарифы на воду.

НКРЕКУ 20 декабря заявила, что в 2017 году оптово-рыночная стоимость электроэнергии снизится примерно на 15,2%. В результате, цена на электроэнергию упадет.

Как известно, с 1 июля 2016 года НКРЭ повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления на 75-90%. Также с 1 июля подорожала горячая вода.

Экономическая правда

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НКРЭ вода
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