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Нацбанк сохранил учетную ставку неизменной

Четверг, 26 января 2017, 14:17

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, это связано с необходимостью нивелировать инфляционные риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах.

"Потребительская инфляция стремительно замедлилась в 2016 году до 12,4%, что соответствовало прогнозам Национального банка. Таким образом, Национальный банк достиг цели по инфляции, определенной Стратегией монетарной политики на 2016-2020 годы", - сообщает пресс-служба.

В НБУ сообщили, что быстрое замедление инфляции в 2016 году произошло прежде всего благодаря действию фундаментальных факторов.

"Об этом свидетельствовало стремительное замедление базовой инфляции под влиянием умеренной монетарной и фискальной политики. Усиление роли учетной ставки и ее взвешенное снижение в течение года, а также усилия правительства по содержанию бюджетного дефицита в целевых пределах привели к существенному улучшению инфляционных ожиданий в течение первых трех кварталов года", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря правление Нацбанка также решило не менять учетную ставку и оставило ее на уровне 14% годовых.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Экономическая правда

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НБУ
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