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Омелян передал НАБУ документы о коррупции в "Укрзализныце"

Четверг, 26 января 2017, 10:06

Документы с информацией о коррупции в ПАО "Укрзализныця" есть у правоохранительных органов.

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В НАБУ мы передавали неоднократно различные документы. Я надеюсь, что НАБУ наконец завершит те следственные действия, которые они проводят еще с прошлого года. То же, я надеюсь, завершит и СБУ. И они опять же смогут сказать открыто обществу, что вот мы сделали свою работу", - отметил он.

По словам Омеляна, Министерство инфраструктуры постоянно взаимодействует с правоохранительными структурами.

"Те факты, которые нам удается устанавливать во время своей работы в отношении возможных злоупотреблений при закупках или, возможно, злоупотреблений при принятии тех или иных решений, мы так же передаем оперативно в правоохранительные органы", - сказал он.

"У нас с ними постоянное взаимодействие. Пожалуй, по количеству внештатных советников всех правоохранительных структур я бью все рекорды", - отметил министр.

Напомним, в среду министр инфраструктуры раскритиковал политику правительства и руководства "Укрзализныци" и передал премьер-министру документы по коррупционной деятельности на железной дороге.

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Мининфраструктуры Омелян НАБУ
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