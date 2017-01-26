Суд рассмотрит жалобу "Газпрома" на штраф за монополизм 22 февраля

Киевский апелляционный хозяйственный суд намерен 22 февраля продолжить рассмотрение апелляционной жалобы компании "Газпрома" на решение Хозяйственного суда Киева, которым тот удовлетворил иск Антимонопольного комитета и решил взыскать с компании 172 млрд гривен штрафа и пени.

Об этом "Украинским новостям" сообщили в информационной справке суда апелляционной инстанции.

На заседании 18 января председательствующая судья Каролина Тарасенко после рассмотрения ходатайства "Газпрома" о назначении экономической экспертизы решила объявить перерыв в слушаниях.

Как сообщалось, 22 января АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Уведомление "Газпрому" об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.

12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.

"Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.

АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени 5 октября 2016 года.

5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа и пени.

Министерство энергетики России 9 декабря выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа и заявило, что это влечет риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину.

Минэнерго России призывало Украину отменить это решение.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения этого решения Хозяйственного суда Киева невозможно.

Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению украинского суда.

АМКУ рассматривает возможность взыскания с Газпрома штрафа также и в иностранных юрисдикциях.