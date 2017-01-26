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Зарплата Коболева превышает 2 миллиона гривен в месяц

Четверг, 26 января 2017, 12:01 — Дмитрий Рясной

Условия трудового контракта главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и Коллективный договор госкомпании позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы.

Об этом говорится в соответствующих документах, которыми располагает ЭП.

Так, в Допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен.) СЕО получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".

 
 
 

По данным "ЭП", в настоящее время в "Нафтогазе" действует коллективный договор от 25 июня 2012 года, подписанный тогдашним главой госкомпании Евгением Бакулиным.

В соответствии с ним, премирование сотрудников аппарата НАК возможно на уровне до 200% от должностного оклада.

Первая половина из них (100%) выплачивается в ежемесячном режиме "за выполнение производственных функций и задач". Это означает, что систематическая зарплата руководителя НАК составляет 2,082 млн гривен в месяц.

Вторые 100% выплачиваются не системно "за взнос в общие результаты работы".

В таком случае ежемесячное суммарное вознаграждение главы "Нафтогаза" может достигать 3,123 млн гривен.

 
 
 
 

По данным источников ЭП, в настоящее время в НАК разрабатывается новый коллективный договор.

ЭП обратилась в НАК с вопросом о статистике использования опций начисления премий СЕО, но ответа не получила.

Ранее Андрей Коболев неоднократно заявлял о том, что повышение зарплат топ-менеджерам госкомпаний является стимулом в борьбе с коррупцией.

"Чтобы сохранить человека, который приносит результат, и чтобы он не стал коррумпированным, нужно платить ему на рыночном уровне", - говорил он.

Дмитрий Рясной

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Коболев Нафтогаз зарплата
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IP: 89.19.100.---Константин Якименко26.01.2017 13:34
У дебільній країні все по-дебільному і працює !!! Для чого їй Європа ??!!! Краще приєднатись до Габона.
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IP: 31.148.253.---hahava26.01.2017 12:53
а що він такого там робить? Всі ми побачили одну єдину реформу, підняти всім ціну на газ до космічних величин. Для такого багато розуму не потрібно. Чим конкретно займається цей топмеджер, нахрена нам такі послуги за 3 млн. грн. в міс.
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IP: 217.77.215.---Демьян Лапатан26.01.2017 12:40
Должна быть обязательная привязка з\платы чиновника,к средней з\плате по стране.Вариант Греции не за горами.
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IP: 194.44.30.---Basil Apfelbaum26.01.2017 12:39
В 2014 його так показово заарештовували, а зараз знову на коні. На тому самому в "Нафтогазі". Якесь колесо фортуни. Або вступання в ту саму річку.
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IP: 62.80.172.---Grygorii Moroz26.01.2017 12:36
тому і потрібно постійно підвищувати ціну на імпортований газ для населення, щоб покривати місячні зарплати в 2 млн, броньовані мерси і блага чиновників.
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