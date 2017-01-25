Все разделы
Укр / Рус

Насиров хочет собрать с украинцев на 100 миллиардов больше налогов

Среда, 25 января 2017, 20:31

В 2017 году прогнозируется увеличение платежей в государственный бюджет на 99,5 млрд гривен.

Об этом во время пресс-конференции в среду заявил председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, передает пресс-служба ведомства.

Насиров отметил, что в 2017 году прогнозируется увеличение платежей в государственный бюджет на 99,5 млрд гривен или на 19,2% по сравнению с 2016 годом.

В частности, НДС с ввезенных товаров - на 31,3 млрд или на 17,3%, НДС с произведенных в Украине товаров - на 26,3 млрд или на 48,6%, поступления акцизного налога - на 16,5 млрд или на 29 9%.

Среди приоритетов на текущий год председатель ГФС назвал детенизацию экономики за счет борьбы с налоговым мошенничеством и таможенными правонарушениями, продолжение электронизации сервисов ДФС, развитие инфраструктуры и развитие институционального потенциала.

"Также мы продолжаем выступать за налаживание диалога с предпринимателями. Реализация планов на 2017 год позволит продолжить повышение социальных стандартов, улучшит имидж ГФС и усилит доверие к фискальных органов", - надеется Насиров.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

ГФС налоги
Материалы по теме
Насиров: Я – поклонник Трампа 25 января 2017, 18:01
Cкандальная взяточница из Одессы получила должность в Киеве 25 января 2017, 16:42
На Харьковщине на взятке поймали налоговика-начальника 23 января 2017, 20:49
Реклама:
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.72.---Александр Гальченко25.01.2017 22:01
Знаю несколько случаев, когда собственники переложили на работников повышение налогов в связи с гройсмановским 3200 - этого следовало ожидать.
Несомненно, насировские "реформы" ускорят Украину по роад ту хэл :(
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.74.55.---Truthlover25.01.2017 21:38
А с офшорами украинской "элиты" Насиров не собирается бороться? А там 99% крупной промышленности Украины. Ну как можно попросить Ахметова перестать уклоняться от уплаты налогов?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте