Насиров хочет собрать с украинцев на 100 миллиардов больше налогов

В 2017 году прогнозируется увеличение платежей в государственный бюджет на 99,5 млрд гривен.

Об этом во время пресс-конференции в среду заявил председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, передает пресс-служба ведомства.

Насиров отметил, что в 2017 году прогнозируется увеличение платежей в государственный бюджет на 99,5 млрд гривен или на 19,2% по сравнению с 2016 годом.

В частности, НДС с ввезенных товаров - на 31,3 млрд или на 17,3%, НДС с произведенных в Украине товаров - на 26,3 млрд или на 48,6%, поступления акцизного налога - на 16,5 млрд или на 29 9%.

Среди приоритетов на текущий год председатель ГФС назвал детенизацию экономики за счет борьбы с налоговым мошенничеством и таможенными правонарушениями, продолжение электронизации сервисов ДФС, развитие инфраструктуры и развитие институционального потенциала.

"Также мы продолжаем выступать за налаживание диалога с предпринимателями. Реализация планов на 2017 год позволит продолжить повышение социальных стандартов, улучшит имидж ГФС и усилит доверие к фискальных органов", - надеется Насиров.

Экономическая правда