Нацбанк снова укрепил официальный курс гривни
Среда, 25 января 2017, 20:04
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 26 января на 3 копейки до 27,2 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,22 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5999 гривни.
Как известно, 25 января котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,21-27,24 гривни за доллар.
Экономическая правда
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