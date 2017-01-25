Нацбанк снова укрепил официальный курс гривни

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 26 января на 3 копейки до 27,2 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,22 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5999 гривни.

Как известно, 25 января котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,21-27,24 гривни за доллар.

Экономическая правда