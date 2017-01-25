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Cкандальная взяточница из Одессы получила должность в Киеве

Среда, 25 января 2017, 16:42

Заместитель руководителя Одесской таможни Лариса Арефьева, задержанная на взятке в 50 тысяч долларов осенью 2015 года, назначена начальником отдела таможенного аудита Департамента аудита Государственной фискальной службы.

Об этом пишет Bihus.info.

Эту должность Арефьева указала при заполнении декларации за 2015 год, сообщает проект "Народне НАЗК".

После задержания на взятке, осенью 2015 года, Арефьева сбежала от правоохранителей. Официально Одесская таможня сообщала, что Арефьева на больничном.

В то же время, руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская уверяла, что на таможне Арефьева не работает и ей неизвестно, куда она исчезла. А глава ГФС Роман Насиров вообще отрицал факт получения взятки Арефьевой.

 

До Одесской таможни она работала главным инспектором таможенного поста "Киев-аэропорт" Киевской региональной таможни. С 2013 - начальник управления таможенной стоимости Житомирской таможни.

Там же возглавлял службу борьбы с контрабандой ее муж - Павел Арефьев. После Житомирской таможни, с лета 2015 года, Арефьева работала на Одесской таможне. А уже осенью того же года оказалась в центре скандала со взяткой в 50 тысяч долларов.

Арефьеву называют родственницей известного таможенного бизнесмена Ореста Фирманюка. В прошлом году программа "Наши Деньги с Денисом Бигусом" рассказывала о том, как руководство "Борисполя" заключило не предусмотренный законодательством договор, отдав компании с орбиты Фирманюка складские площади аэропорта.

Декларация Арефьевой - скромная. За 2015 год заработная плата составила 20,895 тысяч гривен, материальная помощь на оздоровление - 5,250 тысяч гривен. Муж Ларисы - Павел - за 2015 год заработал 47,437 тысяч гривен и получил 13,339 тысяч гривен пособия по безработице.

Из недвижимости Арефьева задекларировала гараж в Донецке на 15 кв.м., квартиру 45 кв.м., в собственности ее дочери и отметила пользование квартирой в 45 кв.м.

В то же время у мамы Ларисы - Марии Нирко - 3 квартиры в Киеве. Первая (45 кв.м.) приобретена в 2011 году. Еще одна квартира в том же доме (93 кв.м.) - от 2014 года. Третья квартира там же (145 кв.м.) - от 2015 года.

 

Арефьева не задекларировала ни одной машины. Но ее отец в 2013 году, когда Лариса с мужем работали на Житомирской таможне, зарегистрировал на себя BMW X5 2012 г.в. Сейчас стоимость такой машины в пользовании составляет около 40 тысяч долларов.

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ГФС Насыров
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Комментарии — 6
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IP: 93.74.59.---RX25.01.2017 19:14
тётка в системе, она в почёте и у донецких и у винницких.
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IP: 178.54.18.---Механік25.01.2017 18:38
Вероятность скорой встречи "шоколадного" и "проффессора" в Ростове растёт не по дням , а по часам.
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IP: 94.25.181.---Арий Ван Дер Вальк25.01.2017 18:01
Ох і молодці, правильно що був Майдан, суки.
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IP: 195.66.219.---Dolento25.01.2017 17:55
Насірову подобається Трамп, а мені подобаються китайські прокурори, які дають найвищі покарання за корупцію !
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IP: 195.66.219.---Dolento25.01.2017 17:37
Насірову подобається Трамп, а мені подобається китайська прокуратура, яка відрубає голови корупціонерам !
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