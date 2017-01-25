Впервые с начала войны украинская компания разместила евробонды
"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, разместила еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 8,875% годовых.
Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет "Интерфакс-Украина".
По данным пресс-службы, книга заявок была переподписана в два с половиной раза.
Как стало известно ранее, "Кернел" размещает пятилетние евробонды ориентир доходности которых составляет 9,25-9,5% годовых.
Ранее сообщалось о планах "Кернел" провести роуд-шоу для инвесторов из США и Европы относительно возможного выпуска еврооблигаций.
Напомним, "Кернел" завершил 2016 финансовый год с чистой прибылью в 225,2 млн долларов, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.
"Кернел" - вертикально интегрированная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года.
Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак Золота", экспорт масла и зерновых, а также предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах.
Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD выступает председатель совета директоров Андрей Веревский - 39,21%, еще 6,01% принадлежит фонду ING OFE.
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