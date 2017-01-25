JKX сообщает об очередных обысках в ее офисах

Национальная полиция 24 января провела обыск в киевском офисе ООО "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК).

Об этом сообщает владелец компании – JKX Oil&Gas Plc на сайте Лондонской фондовой биржи, пишет "Интерфакс-Украина".

В JKX напоминают, что ранее обыски прошли также в офисах ПГНК в Полтаве.

"Масштабы обысков продолжают расширяться без какой-либо видимой причины, основания, выводов и результатов. Это все больше приобретает форму преследования, а не законного расследования коммерческой деятельности", - подчеркивают в JKX.

В группе напоминают слова премьера Владимира Гройсмана о том, что он считает личными врагами тех, кто мешает бизнесу создавать рабочие места.

Как сообщалось, в середине июня 2016 года JKX сообщила о проведении полицией обысков в офисе ПГНК и домах двух ее топ-менеджеров, которые были инициированы прокуратурой и проведены в рамках производства о недоплате налогов.

Летом прошлого года компания просила помощи у посольств США и Великобритании из-за продолжающегося уголовного расследования украинской полиции, которая помимо обысков присылала ей все новые и новые информационные запросы.

Напомним, в феврале 2015 JKX Oil&Gas plc обратилась в Международный арбитражный суд с иском против Украины.

Компания утверждала, что принадлежащая ей Полтавская газонефтяная компания, начиная с 2011 года, выплачивала завышенную рентную плату, и требует теперь выплатить ей компенсацию около 180 млн долларов.

Крупнейшим акционером компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — 27,54% акций, российская группа Proxima Capital Group, Владимира Татарчука — 19,92%, турецкий бизнесмен Бурак Оздоган (через Dumarchal Nominee Ltd и Neptune Invest & Finance Corp.) — около 13%. Еще 11,45% акций — у Glengary Overseas Limited российского бизнесмена Александра Жукова.

Ранее сообщалось, что JKX ограничила право голоса подконтрольных Коломойскому, Боголюбову и Жукову компаний. По информации ЭП, это произошло из-за конфликта вокруг назначения нового менеджмента.

На собрании 28 января без голосов компаний, подконтрольных Коломойскому-Боголюбову и Жукову, был сменен совет директоров. Новыми директорами были назначены Пол Остлинг (экс-менеджер Ernst&Young и текущий член совета директоров "Уралкалия"), Том Рид и Рассел Хор.

Кроме того, в совет директоров введены Владимир Татарчук и Владимир Русинов, представляющие интересы второго по величине акционера - Proxima Capital Group.

При этом акционеры уволили пять старых членов совета директоров, еще двое членов совета уволились накануне сами.

В данный момент, по информации ЭП, группа Коломойского-Боголюбова не контролирует предприятие.

Основным активом JKX Oil & Gas в Украине является "Полтавская газонефтяная компания", занимающаяся добычей углеводородов на шести месторождениях в Полтавской области.