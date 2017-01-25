Все разделы
Укр / Рус

JKX сообщает об очередных обысках в ее офисах

Среда, 25 января 2017, 09:49

Национальная полиция 24 января провела обыск в киевском офисе ООО "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК).

Об этом сообщает владелец компании – JKX Oil&Gas Plc на сайте Лондонской фондовой биржи, пишет "Интерфакс-Украина".

В JKX напоминают, что ранее обыски прошли также в офисах ПГНК в Полтаве.

"Масштабы обысков продолжают расширяться без какой-либо видимой причины, основания, выводов и результатов. Это все больше приобретает форму преследования, а не законного расследования коммерческой деятельности", - подчеркивают в JKX.

В группе напоминают слова премьера Владимира Гройсмана о том, что он считает личными врагами тех, кто мешает бизнесу создавать рабочие места.

Как сообщалось, в середине июня 2016 года JKX сообщила о проведении полицией обысков в офисе ПГНК и домах двух ее топ-менеджеров, которые были инициированы прокуратурой и проведены в рамках производства о недоплате налогов.

Летом прошлого года компания просила помощи у посольств США и Великобритании из-за продолжающегося уголовного расследования украинской полиции, которая помимо обысков присылала ей все новые и новые информационные запросы.

Напомним, в феврале 2015 JKX Oil&Gas plc обратилась в Международный арбитражный суд с иском против Украины.

Компания утверждала, что принадлежащая ей Полтавская газонефтяная компания, начиная с 2011 года, выплачивала завышенную рентную плату, и требует теперь выплатить ей компенсацию около 180 млн долларов.

Крупнейшим акционером компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — 27,54% акций, российская группа Proxima Capital Group, Владимира Татарчука — 19,92%, турецкий бизнесмен Бурак Оздоган (через Dumarchal Nominee Ltd и Neptune Invest & Finance Corp.) — около 13%. Еще 11,45% акций — у Glengary Overseas Limited российского бизнесмена Александра Жукова.

Ранее сообщалось, что JKX ограничила право голоса подконтрольных Коломойскому, Боголюбову и Жукову компаний. По информации ЭП, это произошло из-за конфликта вокруг назначения нового менеджмента.

На собрании 28 января без голосов компаний, подконтрольных Коломойскому-Боголюбову и Жукову, был сменен совет директоров. Новыми директорами были назначены Пол Остлинг (экс-менеджер Ernst&Young и текущий член совета директоров "Уралкалия"), Том Рид и Рассел Хор.

Кроме того, в совет директоров введены Владимир Татарчук и Владимир Русинов, представляющие интересы второго по величине акционера - Proxima Capital Group.

При этом акционеры уволили пять старых членов совета директоров, еще двое членов совета уволились накануне сами.

В данный момент, по информации ЭП, группа Коломойского-Боголюбова не контролирует предприятие.

Основным активом JKX Oil & Gas в Украине является "Полтавская газонефтяная компания", занимающаяся добычей углеводородов на шести месторождениях в Полтавской области.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Реклама:
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте