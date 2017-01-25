В РФ арестовали топ-менеджера "Лаборатории Касперского"

Один из топ-менеджеров "Лаборатории Касперского", руководитель отдела по расследованию киберпреступлений Руслан Стоянов был задержан в конце декабря прошлого года по делу о государственной измене.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Отмечается, что до 2006 года Стоянов работал в управлении специальных технических мероприятий столичного ГУВД (так называемое управление "К").

Издание пишет, что сейчас Стоянов находится в следственном изоляторе "Лефортово".

Как сообщил собеседник, его арест может быть связан с расследованием дела в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова.

Как пишет издание, он подозревается в нарушении ст.275 Уголовного кодекса ("Государственная измена").

По мнению следствия, Михайлов получил деньги от одной из иностранных компаний при посредничестве сотрудника российской фирмы в сфере информационной безопасности.

По мнению собеседников газеты, дело в отношении Михайлова может отразиться на всем рынке кибербезопасности и электронной коммерции, так как именно Михайлов "по сути курировал весь интернет-бизнес в России", отмечает издание.

Напомним, дочерняя компания российской "Лаборатории Касперского" (Москва) ООО "Лаборатория Касперского Украина" (Киев) заявила о ликвидации по решению владельца.

Как сообщалось, в октябре Украина продлила санкции против российской компании "Лаборатория Касперского" (Москва) и ее дочерней компании ООО "Лаборатория Касперского Украина" (Киев).