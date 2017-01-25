Цены на нефть снижаются на данных из США

Мировые цены на нефть начали снижаться в среду на статистике Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

На 08.25 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14%, до 55,36 долл.за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,26% - до 53,04 долл. за баррель.

По данным API, запасы нефти в США выросли на 2,93 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 миллиона баррелей.

"Рынок будет сфокусирован на данных Минэнерго США, которые будут опубликованы сегодня вечером, они вероятнее всего, станут главным событием, влияющим на рынок, в ближайшие 24 часа", - цитирует агентство главного рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти.