ВостГОК возобновил импорт урана через "прокладку Мартыненко" - СМИ

Восточный горно-обогатительный комбинат в январе возобновил закупку концентрата урана у казахстанской НАК "Казатомпром" через австрийского посредника Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH, которого связывают с экс-депутатом Николаем Мартыненко.

Об этом ЛІГА.net сообщил чиновник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По его словам, в начале этого года ВостГок через Steuermann закупил концентрат на сумму около 215 млн гривен. Ранее Восточный горно-обогатительный комбинат уже импортировал казахстанский уран через австрийского посредника.

По этому факту Национальное коррупционное бюро в конце 2015 года начало расследование. Вследствие таких действий, как считает НАБУ, госпредприятие переплатило посреднику около 17,3 млн долларов в 2014-2015 годах.

Прибыль, получаемая Steuermann Investitions, перечислялась в дальнейшем в пользу компаний Adtech Consulting Limited и Wargrave Trading LLP.

Контракт между Steuermann Investitions и ВостГОКом был подписан 28 января 2014 года. К нему прилагается еще как минимум шесть дополнительных соглашений.

Контракт между Steuermann Investitions и производителем концентрата урана ООО "Степногорский горно-химический комбинат" (Казахстан) подписан 25 июля 2014 года.

Ранее в интервью "Украинской правде" Давид Жвания рассказывал, что компания Steuermann является технической компанией и входит в их совместную с Мартыненко бизнес-группу. Мартыненко отрицал свою причастность к Steuermann.

В октябре прошлого года НАБУ провела обыски в офисе экс-депутата в ходе которых были найдена папка с надписью Steuermann, в которой лежали копии страниц паспорта Вольфганга Айбергера (директор австрийской компании), финансовая отчетность, незаполненные фирменные бланки Steuermann с печатью и подписью и другие служебные документы компании, начиная с 1999 года.

Продажа концентрата урана - не единственный бизнес Steuermann. Согласно таможенным данным, которые есть в распоряжении издания, в октябре-декабре 2016 года австрийская компания поставила ВостГОКу 7,7 тысяч тонн нерафинированной серы производства российской компании ООО Каспийгаз.

Steuermann также является регулярным поставщиком разнообразной продукции для Запорожского абразивного комбината, который СМИ связывают с Мартыненко и Жванией.

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