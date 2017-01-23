Оккупанты забрали у Коломойского 3 га земли в Ялте
В Крыму оккупационный суд постановил забрать у бизнесмена Игоря Коломойского почти три гектара земли в Ялте.
Об этом сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.
Так называемая "администрации" Ялты распространила информацию о том, что оккупационный суд удовлетворил иск "властей" города о возврате в муниципальную собственность 2,8 га земли.
В пресс-релизе сообщили, что данный земельный участок до оккупации Крыма был передан Ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха.
По словам источника агентства, речь идет о Коломойском.
Как известно, оккупационные власти Крыма также "национализировали" три санатория и отель, принадлежащие структурам, связанным с Коломойским.
У него забрали пансионаты "Энергетик", "Массандра", "Кастрополь", а также гостиницу "Крым". Все объекты расположены в Ялте.
Ранее также сообщалось, что сеть АЗС в оккупированном Крыму, ранее принадлежавшая группе "Приват" Коломойского, оценена в 10,66 млн долларов и будет выставлена на аукцион в 2017 году.
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