Оккупанты забрали у Коломойского 3 га земли в Ялте

В Крыму оккупационный суд постановил забрать у бизнесмена Игоря Коломойского почти три гектара земли в Ялте.

Об этом сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

Так называемая "администрации" Ялты распространила информацию о том, что оккупационный суд удовлетворил иск "властей" города о возврате в муниципальную собственность 2,8 га земли.

В пресс-релизе сообщили, что данный земельный участок до оккупации Крыма был передан Ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха.

По словам источника агентства, речь идет о Коломойском.