В России говорят, что в закрытии фабрики "Рошен" нет политики

Никакой политической подоплеки прекращения деятельности фабрики "Рошен" в Липецке не было.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Никаких препятствий для работы фабрики господина Порошенко в Липецке не было, и уже точно не было никакой политической подоплеки", - сказала она на брифинге в Липецке в понедельник.

"Скорее, это экономические причины. Снижалась прибыль - то ли неэффективный менеджмент, то ли другие факторы привели к падению экономической составляющей", - заявила Матвиенко.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев отметил, что если собственники фабрики "Рошен" примут решение о ее продаже, "то инвестор найдется сразу же, и будет все восстановлено".

20 января стало известно, что украинская корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

Около 700 человек персонала фабрики уже проинформированы об остановкедеятельности фабрики и сокращениях.

Ранее в Roshen заявили, что Путин не дает им продать Липецкую фабрику.

В январе 2016 года Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в независимый "слепой" траст под управлением иностранного банка.